Atalanta Bergamo-trainer Gian Piero Gasperini heeft zondag onthuld dat hij in maart bij het Champions League-duel in en tegen Valencia op de bank zat terwijl hij het coronavirus had. De 62-jarige Italiaan voelde zich erg ziek, al wist hij niet dat hij besmet was.

"Een dag van tevoren was ik al ziek en op de wedstrijddag werd het alleen maar erger. In de twee dagen daarna heb ik amper geslapen", aldus Gasperini tegen La Gazetta dello Sport.

"Ik had geen koorts, maar was wel kapot en dacht aan de dood. Toen ik de sirenes van de ambulances hoorde, dacht ik alleen maar: ik wil niet naar het ziekenhuis, want ik heb nog veel werk te doen."

Het heenduel tussen Atalanta en Valencia, dat drie weken vóór de wedstrijd in Spanje werd gespeeld en waarbij publiek aanwezig was, wordt gezien als een van de grootste oorzaken van de verspreiding van het coronavirus in Italië. De burgemeester van het zwaar getroffen Bergamo sprak van "een biologische bom".

Gasperini kwam er later bij een test achter dat hij besmet is geweest en hoopt iets voor de stad Bergamo te kunnen betekenen nu het voetbalseizoen wordt hervat. "De pijn van Bergamo zal ons kracht geven. Ik voel me nu nóg meer verbonden met de stad."

De Serie A gaat op 20 juni verder. Atalanta, de club van Marten de Roon en Hans Hateboer, staat vierde en is dankzij twee zeges op Valencia bovendien kwartfinalist in de Champions League. Het is nog niet bekend wat er met de Europese competities gebeurt.

