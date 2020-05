Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, heeft het een beetje gehad met Olympique Lyon. De voormalig topzwemster is niet van plan om te bezwijken onder de druk van de club van Memphis Depay en de Ligue 1 alsnog te laten hervatten.

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas pleit al langer voor een herstart van de competitie, zeker nu de coronamaatregelen in Frankrijk versoepeld zijn. Met zijn club vroeg hij zaterdag nog om een buitengewone vergadering.

"Ik krijg iedere dag brieven van meneer Aulas. Met elke dag weer nieuwe scenario's. Maar hij is een beetje laat, want de strijd is al gestreden", zegt de 45-jarige Maracineanu tegen Europe 1.

"Hij is voorzitter van het college van alle Ligue 1-clubs, als ik me niet vergis. Toen besloten werd de Franse competitie stop te zetten, was dat het enige voorstel dat ik heb ontvangen. Hij had destijds moeten opstaan."

Jean-Michel Aulas, de voorzitter van Olympique Lyon. (Foto: Pro Shots)

Mogelijk vriendschappelijke duels in juli

De versoepeling van de maatregelen in het zwaar getroffen Frankrijk houdt onder meer in dat clubs vanaf dinsdag weer mogen trainen en na 22 juni weer vriendschappelijke wedstrijden mogen spelen. Maracineanu ziet daar wél kansen.

"Ik ben bereid om meneer Aulas vriendschappelijke wedstrijden in juli te laten organiseren met televisierechten, die het verlies van de afgelopen maanden kunnen compenseren", aldus de minister.

"Als hij het algemeen belang van het voetbal en de sport verdedigt, stel ik voor dat hij met die televisierechten een bijdrage levert aan het solidariteitsfonds voor de Franse sport."

Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Nederland en België werd besloten om de competitie niet meer te hervatten. In veel andere landen wordt het seizoen wél afgemaakt.

