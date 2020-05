Alfred Schreuder maakte van Melayro Bogarde zaterdag de jongste Nederlandse debutant ooit in de Bundesliga. De trainer van Hoffenheim heeft hoge verwachtingen van het neefje van oud-international Winston Bogarde.

"Verdedigend kan hij nog wel stappen maken, maar aanvallend en opbouwend is Melayro heel erg sterk. Vandaag was het goed, maar hij kan nog veel en veel beter", zei Schreuder na de 0-1-zege op FSV Mainz tegen FOX Sports.

Bogarde, die twee jaar geleden door Hoffenheim weggeplukt uit de jeugdopleiding van Feyenoord, was zaterdag 18 jaar en 2 dagen oud, waardoor hij de titel jongste Nederlandse Bundesliga-debutant ooit overnam van Hertha BSC-aanvaller Daishawn Redan.

De geboren Rotterdammer was als rechtsback de vervanger van de vanwege privéomstandigheden afwezige Pavel Kaderabek en deed het naar behoren. Hij kreeg wel al in de twaalfde minuut een gele kaart en maakte daarna nog een overtreding, waarna Schreuder hem in de rust uit voorzorg wisselde.

"Ik denk dat die gele kaart wat bewijsdrang was, want normaal is hij helemaal niet een verdediger die veel overtredingen maakt. Hij is meer een slimme verdediger", aldus de Nederlandse trainer. "Maar hij liet zich wel gelijk gelden en ik heb hem verteld dat hij het voor zijn debuut gewoon prima heeft gedaan. Op een positie waar hij niet zo vaak gespeeld heeft."

Bogarde speelt dit seizoen bij het hoogste jeugdelftal van Hoffenheim altijd centraal in de defensie en Schreuder ziet dat ook als zijn beste positie. "Ik weet nog dat we anderhalf jaar geleden bij Ajax de discussie hebben gehad of Frenkie de Jong als centrale verdediger kan spelen. Natuurlijk wil ik Melayro niet vergelijken met Frenkie, maar hij kan het voetballend zeker aan om in de Bundesliga in het centrum te spelen. Makkelijk."

