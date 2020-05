Bayern München heeft zaterdag een ruime zege geboekt op laagvlieger Fortuna Düsseldorf. De koploper van de Bundesliga speelde een klein uur zeer goed voetbal en won met 5-0 in de bijna lege Allianz Arena.

Door de duidelijke overwinning heeft Bayern met nog vijf wedstrijden te gaan een voorsprong van tien punten op Borussia Dortmund. De nummer twee van de ranglijst, die dinsdag de topper tegen de regerend kampioen met 0-1 verloor, gaat zondag nog wel op bezoek bij SC Paderborn.

Bayern drong Fortuna Düsseldorf zaterdag vanaf de eerste minuut terug op eigen helft en dat leverde na een kwartier de haast onvermijdelijke openingstreffer op. Na een mooie aanval via Joshua Kimmich, Thomas Müller en Serge Gnabry werkte oud-PSV'er Mathias Jørgensen een schot van Bayern-verdediger Benjamin Pavard ongelukkig in eigen doel.

De Franse rechtsback kreeg in de 29e minuut wel de 2-0 op zijn naam. Pavard kopte raak uit een corner van Kimmich, nadat Düsseldorf-keeper Florian Kastenmeier even daarvoor nog fraai had gered op een inzet van Müller.

Vlak voor rust sneed Bayern nog een keer op zeer fraaie wijze door de defensie van de bezoekers. Robert Lewandowski stond na een serie fraaie passes op de goede plek om zijn 28e competitiegoal van het seizoen binnen te schuiven. De Pool heeft in zijn loopbaan nu tegen alle huidige Bundesliga-clubs gescoord.

Robert Lewandowski en Alphonso Davies waren samen goed voor drie treffers. (Foto: Pro Shots)

Zirkzee valt een kwartier voor tijd in

Het arme Fortuna Düsseldorf werd ook in het begin van de tweede helft overlopen door het wervelende Bayern. Al in de vijftigste minuut stond het 4-0 en wederom was het een prachtige treffer van Lewandowski, die Kastenmeier door de benen speelde met een subtiel hakje achter zijn standbeen langs.

Vlak daarna maakte Alphonso Davies de vijfde Beierse treffer, na knullig verdedigen van de bezoekers. Met 86 competitiegoals na 29 duels heeft Bayern zijn eigen Bundesliga-record verbeterd.

In het laatste half uur gaf Bayern-trainer Hans-Dieter Flick een aantal vaste waardes rust - zo kwam de Nederlandse spits Joshua Zirkzee een kwartier voor tijd in het veld voor Müller - en dat kwam het spel van de thuisploeg niet ten goede. Düsseldorf bleef zo een nog grotere vernedering bespaard.

