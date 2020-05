De Premier League heeft bij zijn vierde testronde voor het coronavirus geen nieuwe positieve gevallen ontdekt bij spelers en trainers. De Britse overheid gaf de Engelse competitie zaterdag definitief groen licht om het seizoen in juni te hervatten.

Twee testrondes per week zijn een belangrijk onderdeel van het strenge protocol van de Premier League voor een herstart van het seizoen op 17 juni.

Bij de eerste drie testrondes waren er respectievelijk zes, twee en vier positieve gevallen. De Premier League meldt zaterdag dat er donderdag en vrijdag bij 1.130 testen alleen negatieve uitkomsten waren.

Dat is goed nieuws voor de rijkste voetbalcompetitie ter wereld, waar de clubs woensdag unaniem instemden met het toestaan van contacttrainingen.

Britse sportevenementen beginnen vanaf 1 juni weer

De Britse overheid maakte eerder op zaterdag bekend dat er vanaf maandag weer sportevenementen mogen worden georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk.

"Het wachten is voorbij. Live Britse sport zal terugkeren in veilige en streng gecontroleerde omgevingen", schrijft de minister van Cultuur en Sport Oliver Dowden.

Er zijn strikte voorschriften verbonden aan de hervatting van topsportevenementen in het Verenigd Koninkrijk. Zo moeten alle wedstrijden achter gesloten deuren worden gehouden en moet elke sport aantonen te kunnen voldoen aan de regels voor een terugkeer.

"We zijn blij met deze mededeling van de overheid", meldt Premier League-directeur Richard Masters in een verklaring. "We hebben goed samengewerkt met het ministerie van Cultuur en Sport en hadden dit punt niet kunnen bereiken zonder de steun van de regering. Het plan is om op 17 juni weer te beginnen, maar er is nog veel werk te doen."

Het besluit van de Britse overheid is mogelijk ook goed nieuws voor de Formule 1, dat een akkoord heeft met het Britse circuit van Silverstone om daar op 19 en 26 juli een race te houden. Een potentieel probleem is nog wel dat mensen die vanaf 8 juni Engeland binnenkomen verplicht twee weken in quarantaine moeten.

