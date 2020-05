Javairô Dilrosun heeft zijn club Hertha BSC zaterdag aan een 2-0-zege op Augsburg geholpen. Davy Klaassen pakte belangrijke punten met Werder Bremen en Melayro Bogarde werd bij Hoffenheim de jongste Nederlander ooit in de Bundesliga.

Dilrosun maakt halverwege de eerste helft de openingstreffer in Berlijn door in een scrimmage van een meter of vijf raak te schieten. In blessuretrijd maakte de Pool Krzysztof Piatek er nog 2-0 van. Enkelvoudig Oranje-international Dilrosun stijgt met zijn ploeg naar de negende plek in de Bundesliga.

De Berlijners passeren Schalke 04 op de ranglijst. De ploeg uit Gelsenkirchen verloor zaterdag tegen Werder Bremen (0-1) ook zijn vierde duel sinds de hervatting van de Bundesliga en maakt een vrije val op de ranglijst.

Leonardo Bittencourt maakte met een fraai afstandsschot kort voor rust de enige treffer voor Werder Bremen. De middenvelder werd in stelling gebracht door Davy Klaassen, die de bal veroverde en vervolgens de assist gaf.

Door de zege heeft Werder zeven punten gepakt in de vier duels sinds de hervatting. De ploeg staat nog altijd onder de degradatiestreep, maar het verschil met Fortuna Düsseldorf bedraagt nog maar twee punten.

Bogarde jongste Nederlandse debutant

Op een leeftijd van 18 jaar en 2 dagen werd Melayro Bogarde de jongste Nederlander ooit in de Bundesliga. Het neefje van oud-international Winston Bogarde werd in 2018 door Hoffenheim weggeplukt uit de jeugdopleiding van Feyenoord.

Bogarde speelde tegen Mainz als rechtsback en kreeg al vroeg een gele kaart. In de rust werd hij gewisseld door trainer Alfred Schreuder.

Hoffenheim leidde op dat moment al met 0-1 door een treffer van invaller Ihlas Bebou en dat was ook de eindstand. Bij Mainz, dat met twee punten uit de laatste vier duels moet gaan vrezen voor degradatie, kregen de Nederlandse basisspelers Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius een gele kaart.

Wout Weghorst ging met VfL Wolfsburg thuis met 1-2 onderuit tegen Eintracht Frankfurt, waar Bas Dost en Jonathan de Guzman slechts invallers waren. Wolfsburg staat zesde in de Bundesliga, een plek die recht geeft op Europa League-voetbal, maar het houdt Hoffenheim alleen nog op doelsaldo onder zich.

Zaterdagavond om 18.30 uur neemt koploper Bayern München het nog op tegen laagvlieger Düsseldorf.

