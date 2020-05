Geert Nentjes is er vrijdag niet in geslaagd om de halve finales te bereiken bij de PDC Home Tour. De 21-jarige darter uit Urk moest de groepswinst aan topspeler Dave Chisnall laten.

Nentjes won als enige zijn eerste twee partijen in de poule - hij versloeg zowel Darren Webster als Damon Heta met 6-5 - en streed daarna met Chisnall om een plek in de volgende ronde. De nummer elf van de wereld was met 6-3 te sterk.

De uitschakeling van Nentjes betekent dat er nog twee Nederlanders in het toernooi zitten. Jelle Klaasen schaarde zich al onder de laatste acht en zondag hoopt Martijn Kleermaker datzelfde te doen.

In de tweede fase van de PDC Home Tour, een alternatief toernooi waarbij de darters vanuit huis in actie komen, zijn er acht groepen van vier. De acht poulewinnaars bereiken de halve finales.

Naast Klaassen zijn tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson en de Belg Mike De Decker al zeker van een plek in de halve eindstrijd, waarin twee groepen van vier spelers gevormd worden.

