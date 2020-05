Leicester City-manager Brendan Rodgers heeft het coronavirus gehad en had daar erg veel last van, zo heeft hij vrijdag onthuld. De 47-jarige Noord-Ier was op een gegeven moment tot weinig meer in staat.

"Ik kon bijna niet meer lopen. Het was alsof ik de Kilimanjaro beklom", aldus Rodgers, die de top van de beroemde berg in 2011 eens bereikte voor het goede doel, tegen de BBC.

"Hoe hoger je komt, hoe zwaarder je het krijgt en hoe moeilijker het is om te ademen. Toen ik voor het eerst wilde rennen nadat ik ziek bleek te zijn, was ik na tien meter al kapot."

Volgens Rodgers liegen de klachten er niet om. "Drie weken lang kon ik niets ruiken of proeven en had ik geen kracht in mijn lichaam. Een week later had mijn vrouw hetzelfde. We lieten ons testen en bleken besmet te zijn."

De manager van Leicester voelt zich inmiddels weer fit en kijkt uit naar de herstart van de Premier League. De competitie wordt op woensdag 17 juni hervat met twee inhaalduels en in het weekend daarna volgt een gehele speelronde.

Leicester bezet achter Liverpool en Manchester City de derde plaats en ligt daarmee op koers voor een plek in de top vier, die recht geeft op Champions League-voetbal.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.