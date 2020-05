Red Bull Salzburg heeft vrijdag direct een prijs gepakt bij de hervatting van het Oostenrijkse voetbalseizoen. De topclub was in de bekerfinale met 5-0 te sterk voor Austria Lustenau. In Servië verzekerde Rode Ster zich van de landstitel.

Salzburg zat in de lege Hypo-Arena in Klagenfurt dankzij een treffer van Dominik Szoboszlai en een eigen goal van Dominik Stumberger al snel op rozen tegen Austria Lustenau, dat uitkomt op het tweede Oostenrijkse niveau.

Na rust scoorden ook Noah Okafor, Majeed Ashimeru en Sekou Koita, wat betekent dat Salzburg zich voor de zesde keer op rij en de zevende keer in totaal bekerwinnaar mag noemen. 'Die Roten Bullen' kunnen ook de landstitel nog pakken.

De Oostenrijkse Bundesliga is een van de competities in Europa die ondanks de coronacrisis wordt hervat. De eerste wedstrijden zijn volgende week woensdag.

Bij de hervatting van de competitie in Servië had Rode Ster geen kind aan Rad Beograd (0-5) en dat was genoeg voor het derde landskampioenschap op rij. Met een voorsprong van veertien punten is de topclub niet meer te achterhalen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.