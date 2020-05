Peter Bosz heeft vrijdag met Bayer Leverkusen een benauwde uitzege op SC Freiburg geboekt. Dankzij sterspeler Kai Havertz eindigde de wedstrijd in het lege Schwarzwald-Stadion in 0-1.

Leverkusen overtuigde niet, maar zorgde met de eerste zege in Freiburg sinds 2011 wel voor eerherstel. Dinsdag werd in eigen stadion namelijk verrassend met 1-4 verloren van VfL Wolfsburg.

De twintigjarige Havertz tikte de bal in de tweede helft van dichtbij binnen. Het betekende het vijfde doelpunt in vier wedstrijden voor de jonge aanvoerder, die zich later met een blessure liet wisselen.

Havertz is dankzij zijn treffer in Freiburg de eerste Bundesliga-speler die de grens van 35 doelpunten vóór zijn 21e verjaardag bereikt. Hij deelde het record tot vrijdag met oud-topspits Klaus Fischer.

Dankzij de overwinning in Freiburg nestelt Bosz zich met Leverkusen op de derde plaats in de Bundesliga, al komt de concurrentie komend weekend nog in actie. RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach kunnen er nog voorbij.

Leverkusen speelde de derde wedstrijd in zeven dagen en heeft nu ruim een week om toe te werken naar de topper tegen Bayern München. De koploper komt volgende week zaterdag naar de BayArena.

Top vijf Bundesliga 1. Bayern München 28-64 (81-28)

2. Borussia Dortmund 28-57 (74-34)

3. Bayer Leverkusen 29-56 (54-36)

4. RB Leipzig 28-55 (70-29)

5. Borussia Mönchengladbach 28-53 (53-34)

Peter Bosz was niet altijd blij met wat Bayer Leverkusen liet zien in Freiburg. (Foto: Pro Shots)

