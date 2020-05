Scheidsrechter Slavko Vincic zit flink in de problemen. De veertigjarige Sloveen, die al een aantal jaren op internationaal niveau fluit, is vrijdag samen met 35 anderen opgepakt bij een grote politie-inval in een huis in Bosnië en Herzegovina.

Vincic, die geregeld wedstrijden in onder meer de Champions League fluit, wordt verdacht van betrokkenheid bij vrouwen-, wapen- en drugshandel. Naar verluidt zijn onder meer cocaïne en wapens in beslag genomen.

In totaal had Vincic acht keer de leiding over een Champions League-duel. Dit seizoen was hij in de groepsfase van het prestigieuze toernooi de arbiter bij Club Brugge-Galatasaray, KRC Genk-Liverpool en Manchester City-Shakhtar Donetsk.

Zesmaal kreeg een Nederlandse club met Vincic te maken. Zo leidde hij in 2014 Feyenoord-Sevilla in de Europa League en kreeg hij in de voorronde van dat toernooi PSV-St. Pölten (in datzelfde jaar), Astra Giurgiu-AZ (2015) en FC Utrecht-FC Zenit (2017) toegewezen.

In oktober 2018 floot hij PSV-Tottenham Hotspur in de Champions League en in augustus vorig jaar was Vincic scheidsrechter bij de voorrondewedstrijd tussen PAOK en Ajax.

Slavko Vincic had in oktober 2018 de leiding over de Champions League-ontmoeting tussen PSV en Tottenham Hotspur, die in 2-2 eindigde. (Foto: Pro Shots)