Stijn Schaars begint zijn trainerscarrière komend seizoen bij PSV. De 36-jarige oud-speler van de club wordt bij het Onder 17-elftal assistent-coach van hoofdtrainer Adil Ramzi.

Schaars speelde tussen 2013 en 2016 voor PSV. Hij kwam in die periode tot 56 officiële wedstrijden en werd twee keer kampioen met de Eindhovenaren (2015 en 2016) en veroverde één keer de Johan Cruijff Schaal (2015).

De voormalig middenvelder en 24-voudig international van het Nederlands elftal droeg verder het shirt van Vitesse, AZ, Sporting CP en sc Heerenveen. Hij stopte vorig jaar met voetballen vanwege aanhoudend blessureleed.

"Het voelt heel fijn terug te zijn. Het afgelopen seizoen heb ik al vier dagen per week mijn ervaring kunnen overdragen en bij verschillende teams mee kunnen kijken. Ik kijk ernaar uit om vanaf volgend seizoen volwaardig deel uit te gaan maken van de jeugdopleiding van PSV", zegt Schaars op de site van PSV.

Schaars verkende in het afgelopen seizoen op het trainingscomplex van PSV al het trainersvak. Hij stond veelvuldig op het veld bij PSV onder 13 en keek vanaf de winterstop regelmatig mee bij oudere lichtingen.

De Gelderlander tekent een contract voor twee jaar op sportcomplex De Herdgang. PSV zal met hem in gesprek blijven over mogelijke vervolgstappen in zijn trainersloopbaan. Hij wil komend seizoen ook zijn UEFA C en B-diploma behalen.