De Spaanse competitie wordt op donderdag 11 juni hervat met de derby tussen Sevilla en Real Betis, zo is vrijdag besloten. La Liga is daarmee de vierde Europese topcompetitie die definitief verdergaat tijdens de coronacrisis.

Vorige week werd na goedkeuring van de Spaanse overheid al bekend dat het seizoen in lege stadions en onder strenge voorwaarden hervat kon worden. Nu is met Sevilla-Betis dus ook de datum van de eerste wedstrijd bekend.

Er moeten nog elf speelrondes worden afgewerkt in La Liga en het is de bedoeling dat het seizoen uiterlijk 19 juli is afgerond. Het betekent dat de clubs een druk programma wacht, waarbij er iedere dag wedstrijden zijn.

Het nieuwe seizoen in Spanje moet op 12 september beginnen, wat betekent dat in drie maanden tijd mogelijk ook nog Europese wedstrijden volgen. Over de hervatting van de Champions League en Europa League is nog weinig bekend.

Sevilla is de club van spits Luuk de Jong, die onlangs in de fout ging door tegen de overheidsregels in met drie ploeggenoten samen te barbecueën. Het is niet bekend of de 22-voudig international van Oranje daarvoor gestraft is.

Van de overige topcompetities begon de Bundesliga eerder deze maand als eerste weer. Na La Liga volgen de Premier League (17 juni) en de Serie A (20 juni). In onder meer Nederland, België en Frankrijk wordt niet meer gevoetbald.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.