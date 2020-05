Vitesse moet de komende maanden gewoon de volledige huursom betalen voor het GelreDome. De kantonrechter in Arnhem heeft dat vrijdag bepaald in het kort geding over huurverlaging dat de club had aangespannen tegen stadioneigenaar Michael van de Kuit.

Vitesse betaalt zo'n 150.000 euro per maand voor de huur van het GelreDome en wil dat dit bedrag wordt kwijtgescholden of gehalveerd zolang er niet gevoetbald kan worden door de coronacrisis. Van de Kuit ging niet akkoord met het voorstel en daarom stapten de Arnhemmers naar de rechter.

De advocaat van Vitesse zei vorige week bij de zitting in de rechtbank van Arnhem dat er gevreesd wordt voor het voortbestaan van de club. "Als er niets wordt gedaan aan de huur, overleeft Vitesse dat niet. Het is cruciaal dat die aangepast wordt om de crisis door te komen."

De kantonrechter zou eigenlijk pas dinsdag een uitspraak doen, maar Vitesse gaf aan dat er haast bij was gekomen omdat maandag de huur weer moet worden overgemaakt. In het vonnis staat dat Vitesse "niet voldoende inhoudelijke onderbouwing" heeft voor het verlagen van het bedrag.

'Laat die Russische miljardair maar bijstorten'

Volgens de advocaat van Vitesse zal de club 3,6 miljoen euro verliezen als de rest van dit jaar in een leeg stadion moet worden gespeeld en verwacht de club een omzetverlies van 6,9 miljoen euro als het hele volgende seizoen zonder supporters in het GelreDome moet worden afgewerkt.

Van de Kuit had desondanks geen zin om water bij de wijn te doen. "Wel de spelers en het management betalen, maar niet het stadion? Dat gaat niet. Laat die Russische miljardair van ze maar even bijstorten", doelde hij in maart in een interview met Quote op Vitesse-eigenaar Valeriy Oyf.

Vitesse nam intern ook al maatregelen om de financiële schade van de coronacrisis te beperken. De spelers, staf en directie moeten de komende maanden een deel van het salaris inleveren. Er wordt waarschijnlijk op zijn vroegst pas in september weer gevoetbald in de Eredivisie.