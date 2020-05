De spelers, staf en directie van ADO Den Haag leveren in navolging van veel collega's bij andere Nederlandse profclubs tijdelijk ook een deel van het salaris in vanwege de coronacrisis. De Hagenaars verkeren in financieel zwaar weer.

ADO doet geen mededelingen over de hoogte van het bedrag en hoe lang dit het geval is. Behalve in het loon van de spelers, staf en directie wordt er ook gesneden in het inkomen van het overige personeel. De club hoopt op die manier financieel weer wat lucht te krijgen, omdat de afgelopen tijd veel inkomsten zijn misgelopen.

"Het is mooi dat er in de volle breedte van de club wordt meegedacht en -geholpen in deze lastige tijd. Dat is ook essentieel, want we worden hard geraakt door de coronacrisis. Daarom deden we in een eerder stadium ook al een beroep op de NOW-regeling", zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi.

"Natuurlijk zijn er nog steeds veel onzekerheden; wanneer kunnen we bijvoorbeeld weer voetballen en wanneer zal dit weer met publiek kunnen? Wat in ieder geval wél zeker is, is dat we hier samen doorheen moeten komen. Wat dat betreft is dit een sterk signaal vanuit de hele club."

ADO volgt hiermee het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV), die begin deze maand een pakket met noodmaatregelen samenstelden. In dat plan leveren spelers en trainers met een brutojaarsalaris van 25.000 euro 2,5 procent in. Voor de hogere salarissen loopt dit op tot maximaal 20 procent.

Onder meer Feyenoord en PSV gingen ADO al voor wat betreft de salarisverlaging. De clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie vrezen dat de financiële schade nog verder oploopt omdat er waarschijnlijk ook in een deel van komend seizoen zonder publiek gespeeld moet worden.

