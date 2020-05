De gemeente Alkmaar stelt een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van het nieuwe dak van het AFAS Stadion van AZ. Dit doet de gemeente in de vorm van een lening of garantie.

Het Alkmaarse college van B en W hecht veel waarde aan het maatschappelijk belang van AZ in de gemeente en de regio en onderkent de bijzondere situatie waarin de club is terechtgekomen. Het college legt het verzoek van AZ om de lening of garantie dan ook voor aan de gemeenteraad.

"Met het instorten van het dak en de coronacrisis krijgt AZ nu twee stevige tegenvallers te verwerken. Als wij kunnen bijdragen aan een mooi en veilig stadion voor de vele voetballiefhebbers en daarmee ook aan de toekomst van AZ, dan vind ik dat we daarvoor moeten gaan", zegt projectwethouder Pieter Dijkman.

Algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn is blij met het gebaar van de gemeente. "Geweldig dat zij ons in deze turbulente tijd op deze manier willen ondersteunen. Door de bouw van het nieuwe dak zetten we als club een grote stap vooruit. We kunnen onze fans straks weer een modern en veilig onderkomen bieden."

Dak moet halverwege komend seizoen klaar zijn

AZ maakte vorige week bekend met BAM Bouw en Techniek een akkoord te hebben bereikt over de bouw van het nieuwe dak. Het bedrijf is inmiddels begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Halverwege komend seizoen moet het dak klaar zijn en ondertussen kan AZ gewoon in het stadion blijven spelen.

Afgelopen seizoen week de club voor de winterstop nog uit naar het CARS Jeans Stadion van ADO Den Haag, nadat een deel van het dak in augustus 2019 was ingestort door een hevige storm. In december keerde AZ terug in het AFAS Stadion, waarvan het dak inmiddels was verwijderd.

Het nieuwe dak ziet er anders uit dan het vorige. Het loopt aan alle zijden 4 meter langer door richting het veld, waardoor meer supporters droog zitten. Bovendien verdwijnen de lichtmasten, omdat duurzame ledverlichting wordt ingebouwd in de dakrand.