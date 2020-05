Paul Verhaegh gaat ervan uit dat hij zijn laatste wedstrijd als prof gespeeld heeft. De drievoudig Oranje-international, wiens contract bij FC Twente komende zomer afloopt, is niet op zoek naar een nieuwe club.

"Het is voor 99 procent zeker dat ik stop. Ik denk dat ik kan terugkijken op een prachtige loopbaan", aldus Verhaegh vrijdag tegen Tubantia.

De 36-jarige verdediger speelde voor AGOVV Apeldoorn, FC Den Bosch en Vitesse en beleefde vervolgens zijn beste jaren in Duitsland, bij FC Augsburg en VfL Wolfsburg.

In zijn tijd bij Augsburg werd hij door toenmalig bondscoach Louis van Gaal bij de Oranje-selectie gehaald en speelde hij in de achtste finales van het WK 2014 tegen Mexico.

Zijn terugkeer naar Nederland werd voor Verhaegh niet wat hij ervan gehoopt had. In het afgelopen seizoen speelde de routinier slechts zeven Eredivisie-wedstrijden voor FC Twente. "Het is jammer dat ik bij Twente zo vaak geblesseerd was, terwijl ik in de jaren daarvoor vrijwel altijd fit ben geweest."

Paul Verhaegh (rechts) op de training van Oranje in de aanloop naar het WK in Brazilië. (Foto: Pro Shots)

'Alsof de selectie in het niets oploste'

Door de mondiale uitbraak van het coronavirus kende Verhaegh een vreemd einde bij de Enschedese club, waar hij de laatste weken alleen nog trainde.

"Het was alsof de selectie in het niets oploste", zegt hij. "Je praat nog even met elkaar, je wenst elkaar succes en dat was het dan. Dat voelde best raar, omdat zo veel mensen tegelijk vertrekken."

Onder de vertrekkende mensen zijn ook trainer Gonzalo García en technisch directeur Ted van Leeuwen. Het is nog niet bekend wie komend seizoen de trainer van Twente is.