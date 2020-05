Ronald Koeman zou voordat hij werd getroffen door hartklachten al langsgaan bij de cardioloog. Die afspraak ging echter niet door omdat de artsen het te druk hadden met het bestrijden van het coronavirus.

"Het is heel gek maar ik had ik zou op 19 maart langskomen in het AMC voor een controle omdat mijn vader gestorven is aan een hartstilstand, maar die werd uitgesteld naar 4 juni door de coronacrisis", zei Koeman donderdag in het RTL-programma Beau.

De 57-jarige bondscoach van het Nederlands elftal werd begin deze maand met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat hij thuis pijn op de borst had gekregen na een rondje fietsen. Hij onderging met succes een hartkatheterisatie en mocht een aantal dagen later naar huis.

"Nu vraag ik mij af hoeveel mensen nu niet meer leven van wie ook zo’n afspraak is uitgesteld. Het is een probleem dat de laatste weken veel is besproken. Alles was in verband met corona gefixeerd op de ic’s. Voor mij met de nodige gevolgen. Achteraf realiseer ik me dat ik geluk heb gehad", vertelde Koeman.

'Drie keer per week bezig met fysiotherapeut'

Koeman liet een paar dagen na het incident al dat hij zich weer "zo gezond als een vis" voelde en dat is nog steeds het geval. Hij hoopt dan ook dat hij snel weer aan de slag kan op het veld. Het internationale voetbal ligt voorlopig nog stil, pas aan het einde van het jaar staan er weer wedstrijden op het programma.

"Volgens mij is het wel normaal dat het alweer zo goed gaat. Ik zit wel aan de medicijnen en ik ben drie keer per week met de fysiotherapeut bezig om mijn conditie op peil te brengen. Ik ben vanochtend nog bij de cardioloog geweest en alles was in orde. We gaan vrolijk verder", aldus de oud-profspeler.

"Ik had zoiets nog nooit gevoeld. Misschien had ik iets te ver gefietst, 96 kilometer. Ik kwam kapot thuis, kreeg pijn op de borst, werd helemaal wit en begon te zweten. Ik dacht: dit is niet goed. Het was kwart voor vier, om iets na half vijf werd ik al geholpen in het ziekenhuis. Ik ben wel de hele tijd bij geweest."

