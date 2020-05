De KNVB heeft de afgelopen tijd laten onderzoeken of het risico voor profvoetballers om besmet te raken met het coronavirus hoger is tijdens wedstrijden. Daaruit is gebleken dat dat niet het geval is.

'We hebben 482 wedstrijden geanalyseerd uit de Eredivisie om te kijken hoe vaak het voorkomt dat koppeltjes elkaar kunnen besmetten of in ieder geval veel contact met elkaar hebben. Dan blijkt gelukkig ontzettend mee te vallen", zegt KNVB-arts Edwin Goedhart donderdag tegen FOX Sports.

In tegenstelling tot veel andere landen wordt er in Nederland de komende maanden niet gevoetbald. Waar de Bundesliga al is hervat en ook de Premier League en La Liga dat van plan zijn, is de Eredivisie voortijdig gestaakt omdat het kabinet het spelen van betaald voetbal verbiedt tot zeker 1 september.

"Wat ons betreft kan de hervatting van de Eredivisie zonder al te veel grote risico's op het veld ontstaan na 1 september. We moeten natuurlijk wel kijken naar maatregelen om de risico's nog verder te beperken, maar daar wordt hard aan gewerkt en over nagedacht", aldus Goedhart.

'Minder contact dan iedereen dacht'

Het onderzoek bracht aan het licht dat het juichen zorgt voor een derde van het aantal contacten en dat corners verantwoordelijk zijn voor 45 procent. In de Bundesliga mogen de spelers elkaar al niet meer omhelzen bij het vieren van een doelpunt, maar moeten ze dat doen met het geven van een elleboog.

"Ik denk dat er bij voetbal misschien wel minder contact is dan iedereen dacht. Als je de al gebruikelijke maatregelen hanteert - niet komen als je ziek bent en goed afstand houden in het kleedkamergebied of daaromheen – is het een veilige sport", vertelt Goedhart.

"Er is geen reden om aan te nemen dat op het voetbalveld de besmettingskans enorm toeneemt. Die is zo klein, dat we het als niet belangrijk kunnen beschouwen. Ik vind de cijfers best wel verrassend. We zijn tot redelijk vernieuwende inzichten gekomen en dat is fijn."

