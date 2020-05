LASK is donderdag zwaar gestraft voor het overtreden van de coronamaatregelen. De Oostenrijkse topclub werd twee weken geleden via stiekem opgenomen video's betrapt op het trainen zonder de verplichte afstand te houden.

De disciplinaire commissie van de Oostenrijkse voetbalbond ÖFB heeft LASK zes punten in mindering gebracht en bovendien een boete van 75.000 euro gegeven. De club kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan.

LASK raakt daardoor de koppositie kwijt in de Oostenrijkse Bundesliga. De ploeg van trainer Valérien Ismäel heeft nu als nummer twee drie punten achterstand op de nieuwe lijstaanvoerder Red Bull Salzburg.

De Bundesliga begon een onderzoek naar LASK, nadat er video's waren opgedoken van trainingssessies van de club. Daarop was onder meer te zien dat de spelers zich niet aan de 1,5 meter afstand hielden en duels met elkaar aangingen.

LASK bood excuses aan

LASK bood uiteindelijk zijn excuses aan, nadat het in eerste instantie in de tegenaanval was gegaan door aangifte te doen van inbraak en te stellen dat andere clubs op illegale wijze de trainingen hadden bespioneerd.

"We hebben ons bij vier trainingen niet aan de afstandsregels gehouden. We hebben een grote fout gemaakt en daar moeten we onze verantwoordelijkheid voor nemen", zei vicevoorzitter Jürgen Werner op een persconferentie.

De Bundesliga wordt op 3 juni hervat achter gesloten deuren. LASK, dat eerder dit seizoen AZ en PSV uitschakelde in de Europa League, hoopt op de eerste landstitel sinds 1965. Salzburg werd in de afgelopen zes jaar telkens kampioen.

