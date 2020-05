Liefst 18 procent van de amateurvoetbalclubs in Nederland vreest voor het voortbestaan als er na de zomer geen volledig seizoen gespeeld kan worden, zo blijkt donderdag uit een enquête van Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV).

Zo'n 300 voetbalbestuurders vulden de vragenlijst in van de BAV, die bestaat uit 1.600 leden. Van de verenigingen tot 250 leden heeft zelfs 29 procent laten weten dat de club het mogelijk niet redt als de komende twaalf maanden beperkingen blijven gelden.

BAV-voorzitter Ben van Olffen is geschrokken van dat cijfer. "Je praat over zo'n vijfhonderd amateurclubs. Nu duidelijk is dat kleine verenigingen verhoudingsgewijs hard getroffen worden, moet ook gekeken worden naar de verdeling van de verschillende steunpakketten", zegt hij.

"Het is nog niet duidelijk hoe het geld van de steunfondsen wordt verspreid, maar een systeem waarbij wordt gekeken naar het aantal leden, lijkt ons niet wenselijk. Er moet maatwerk komen. Wij zullen ons daar als belangenorganisatie voor inzetten."

Kantines mogen eerder open

De amateurclubs kregen donderdag goed nieuws te horen van het kabinet. De kantines mogen niet vanaf 1 september, maar al per 1 juli weer open. Ruim drie kwart van de verenigingen heeft alleen dit seizoen al 30 procent of meer derving van inkomsten uit de horeca.

Verder heeft 30 procent de afgelopen maanden sponsors zien afhaken, denkt meer dan de helft (51,5 procent) deze zomer te zullen vertrekken en heeft bijna twee derde (64,6) naar eigen zeggen geen hulp gekregen van de gemeente bij het betalen van huur van de accommodaties.

De KNVB beëindigde eind maart het seizoen in alle competities in het amateurvoetbal zonder daarbij een kampioen aan te wijzen en promotie en degradatie toe te passen. De clubs mochten nog wel bij de Nederlandse voetbalbond een aanvraag doen voor promotie, maar daar is nog weinig over bekend.

