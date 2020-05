Een Portugese rechtbank heeft donderdag 41 fans van Sporting Lissabon veroordeeld voor het geweld dat zij twee jaar geleden tegen spelers van de club gebruikten bij de aanval op het trainingscomplex. Bas Dost was een van de grootste slachtoffers.

De rechtbank veroordeelde 9 mannen tot gevangenisstraffen van vijf jaar, gaf 29 anderen voorwaardelijke celstraffen tot vier jaar en tien maanden en legde nog eens 3 anderen een geldboete op. De daders kunnen nog in hoger beroep.

Zeker vijftig gemaskeerde hooligans drongen in mei 2018 trainingscomplex Alcochete binnen om zo hun ongenoegen te uiten over de misgelopen plaatsing voor de Champions League na een nederlaag in de competitie.

Dost, die nu onder contract staat bij Eintracht Frankfurt, was een van de spelers die werd geslagen door de hooligans. Hij liep daarbij een hoofdwond op die gehecht moest worden. Daar heeft hij een litteken aan overgehouden.

De hoofdwond van Bas Dost na de aanval van de fans van Sporting Lissabon. (Foto: Sporting Lissabon)

Dost: 'Ik heb gevreesd voor mijn leven'

Dost liet in februari tijdens een rechtszaak weten dat de aanval zowel fysiek als mentaal zijn sporen heeft nagelaten. "Ik heb gevreesd voor mijn leven, het was vreselijk. Ik durfde daarna niet meer alleen te zijn, vooral als ik de straat op ging of naar de supermarkt ging. Alleen thuis voelde ik me veilig", zei hij.

De aanvaller keerde uiteindelijk nog wel terug bij Sporting, maar vertrok vorig jaar in de zomer alsnog naar Eintracht Frankfurt. Hij strijdt met de Duitse club momenteel tegen degradatie uit de Bundesliga, die ruim een week geleden als eerste Europese topcompetitie is hervat sinds de uitbraak van COVID-19.

Toenmalig voorzitter Bruno de Carvalho werd er destijds van beschuldigd dat hij met het veroorzaken van alle onrust de aanstichter was van de aanval op de selectie, maar hij is door de rechter vrijgesproken van alle aanklachten. Carvalho werd in juni 2018 al afgezet als preses.