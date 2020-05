De voorzitter van FC Saarbrücken is in verlegenheid gebracht nadat zijn spelers en stafleden wel erg uitbundig de promotie hebben gevierd. Daarbij werden de coronaregels niet nageleefd.

Dinsdag werd bekend dat de Regionallige Südwest niet meer wordt afgerond en dat Saarbrücken als koploper naar de Dritte Liga promoveert. Spelers en staf vierden dat met een grote groep fans, die in een colonne van auto's naar het centrum van de stad reden.

"Ik ben me ervan bewust dat men pure vreugde niet compleet kan beteugelen", zegt voorzitter Hartmut Ostermann in Saarbrücker Zeitung. "Maar dan nog moeten we ons aan de voorschriften houden. We zullen dit intern nog eens goed bespreken."

Saarbrücken, dat na een afwezigheid van zes jaar weer terugkeert op het derde niveau van Duitsland, speelt op 9 juni nog in de halve finale van de DFB Pokal. Tegenstander is Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

"Gelukkig zit de ploeg nog niet in de verplichte quarantainefase voor die wedstrijd", grapte Ostermann. Duitse voetbalploegen moeten voor aanvang van wedstrijden een week lang in een verder leeg hotel verblijven, waar strenge coronamaatregelen van kracht zijn en spelers regelmatig worden getest.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.