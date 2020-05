De Premier League wordt volgende maand definitief hervat. De competitieorganisator heeft na overleg met de clubs voor woensdag 17 juni gekozen als datum waarop er weer wordt gevoetbald in Engeland.

De Premier League gaat over twintig dagen verder met de inhaalwedstrijden Manchester City-Arsenal en Aston Villa-Sheffield United. In het weekend van 19, 20 en 21 juni volgt dan een volledige speelronde. Het volledige schema wordt in een later stadium bekendgemaakt.

Er moeten in de Premier League behalve de twee inhaalduels nog negen speelrondes worden afgewerkt. Alle wedstrijden worden zonder publiek gespeeld. Dat was een van de voorwaardes van de overheid toen die onlangs toestemming gaf voor een herstart.

Er zal op veel verschillende tijdstippen worden gespeeld. Zo is er op vrijdag een duel om 21.00 uur (Nederlandse tijd), op zaterdag om 13.30 uur, 16.00 uur, 18.30 uur en 21.00 uur, op zondag om 13.00 uur, 15.00 uur, 17.30 uur en 20.00 uur en op maandag om 21.00 uur. Er wordt op dinsdag, woensdag en donderdag afgetrapt om 19.00 uur en 21.00 uur.

Liverpool stevende af op titel

Met name Liverpool zal opgelucht ademhalen dat er weer wordt gevoetbald. De 'Reds' stonden toen de competitie in maart werd stilgezet door de coronacrisis ruimschoots aan kop met liefst 25 punten voorsprong op nummer twee Manchester City en vreesden dus dat ze de eerste titel sinds 1990 alsnog zouden mislopen.

De clubs is er veel aan gelegen om het seizoen af te maken omdat ze anders miljoenen euro's aan televisiegelden mislopen. Een aantal spelers, onder wie Sergio Aguëro en Raheem Sterling, ziet dat niet zitten omdat ze bang zijn voor hun gezondheid. De testrondes leverden tot dusver altijd positieve gevallen op.

De ploegen mogen sinds woensdag weer met de hele groep trainen. Ze keerden op 19 mei al terug op het veld, maar tot dusver mocht er alleen met kleine groepjes worden getraind en waren fysieke duels niet toegestaan. Er gelden nog altijd wel strikte voorschriften.

De Premier League is de derde Europese topcompetitie die het seizoen gaat afronden. De Bundesliga begon ruim een week geleden alweer en La Liga vanaf 8 juni. De Serie A neemt donderdag een beslissing over een eventueel vervolg. Onder meer de Ligue 1 en de Eredivisie zijn al wel gestaakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.