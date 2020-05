De Premier League en Serie A worden volgende maand definitief hervat na de uitbraak van het coronavirus. In de Engelse competitie rolt de bal op 17 juni weer en in de Italiaanse competitie drie dagen later, op 20 juni.

De Premier League besliste donderdag na overleg met de clubs dat het seizoen op 17 juni verdergaat met de inhaalwedstrijden Manchester City-Arsenal en Aston Villa-Sheffield United. In het weekend van 19, 20 en 21 juni volgt een volledige speelronde. Het complete schema wordt later bekendgemaakt.

Er moeten in de Premier League behalve de twee inhaalduels nog negen speelrondes worden afgewerkt. Alle wedstrijden worden zonder publiek gespeeld. Dat was een van de voorwaarden van de overheid toen die onlangs toestemming gaf voor een herstart.

Er wordt geen enkel duel op hetzelfde tijdstip gespeeld. Op vrijdag is de aftrap om 21.00 uur, op zaterdag om 13.30 uur, 16.00 uur, 18.30 uur en 21.00 uur, op zondag om 13.00 uur, 15.00 uur, 17.30 uur en 20.00 uur, op maandag om 21.00 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag om 19.00 uur en 21.00 uur.

Liverpool zal opgelucht ademhalen dat er weer wordt gevoetbald. De 'Reds' gingen toen de competitie in maart werd stilgezet ruimschoots aan kop met liefst 25 punten voorsprong op nummer twee Manchester City en vreesden dus dat ze de eerste titel sinds 1990 alsnog zouden mislopen.

Serie A krijgt groen licht van overheid

De Serie A moest in tegenstelling tot de Premier League nog groen licht krijgen van de overheid en Minister van Sport Vicente Spadafora heeft nu te kennen gegeven dat de competitie op 20 juni weer van start kan gaan, maar dat dat eveneens moet gebeuren achter gesloten deuren.

Een week eerder, op 13 juni, worden echter eerst al de returns van de halve finales van de Coppa Italia gespeeld. Het gaat om de confrontaties Juventus-AC Milan (1-1 na heenwedstrijd) en Internazionale-Napoli (0-1 na heenwedstrijd). Ook hierbij is vanzelfsprekend geen publiek welkom.

In de Serie staan nog de inhaalwedstrijden Internazionale-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma en Hellas Verona-Cagliari en elf speelrondes op het programma. Alle duels beginnen vanwege de hitte op zijn vroegst aan het einde van de middag.

De Serie wacht een spannende ontknoping. Juventus gaat aan de leiding met maar een punt voorsprong op de verrassende nummer twee Lazio, dat kans maakt op het eerste kampioenschap sinds 2000, en negen punten op nummer drie Internazionale.

De Premier League en de Serie A zijn de derde en vierde Europese topcompetitie die het seizoen gaan afronden. De Bundesliga begon ruim een week geleden alweer en La Liga vanaf 8 juni. Onder meer de Ligue 1 en de Eredivisie zijn al wel gestaakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.