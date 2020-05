Mandy van den Berg vertrekt na 2,5 jaar bij Valencia. Het is nog niet bekend waar de 88-voudig international van Oranje haar carrière voortzet.

"Het is tijd voor een nieuwe stap", schrijft de 29-jarige Van den Berg donderdag op Twitter. "Ik ben heel dankbaar voor dit fantastische avontuur bij Valencia en de geweldige tijd."

"Ook dankbaar ben ik voor de mensen die ik heb leren kennen. Voor crazy teamgenoten, onze geweldige fans en alle andere mensen met wie ik heb mogen werken. Het was een eer en ik kijk vol trots terug op mijn tijd bij deze prachtige club."

Valencia stond op de voorlaatste plaats van de Primera División voor vrouwen toen de competitie in maart gestaakt werd wegens het coronavirus. Mede door blessureleed kwam Van den Berg in haar laatste jaar tot slechts drie wedstrijden.

Ze speelde eerder bij ADO Den Haag, het Zweedse Vittsjö, het Noorse Lillestrøm en Liverpool en Reading in Engeland.

Van den Berg speelde laatste interland in 2017

Van den Berg begon het door Oranje gewonnen EK van 2017 in eigen land als aanvoerder, maar verloor tijdens dat toernooi haar basisplaats. Ze had het moeilijk met haar rol als wisselspeler en bedankte later als international.

Daar kwam Van den Berg vervolgens op terug door zich weer beschikbaar te stellen voor het WK van 2019 in Frankrijk. Door een blessure kwam ze echter niet in aanmerking voor een eventuele selectie.

Sinds het EK heeft Van den Berg geen interland meer gespeeld. Bondscoach Sarina Wiegman zei in maart dat de deur nog altijd openstaat voor de verdediger.