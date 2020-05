De Belgische bekerfinale tussen Club Brugge en Royal Antwerp zal op zaterdag 1 augustus worden gespeeld. De competitie in België werd eerder al wel beëindigd wegens het coronavirus.

Brugge en Antwerp spelen de finale van de Croky Cup zonder publiek in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat maakte de Belgische bond donderdag bekend na overleg met de clubs, de Belgische competitie, de gemeente Brussel en de politie.

Daarnaast wordt op zondag 2 augustus de finale van de play-offs om promotie gespeeld tussen OH Leuven en Beerschot. Voor alle andere clubs in België is het seizoen 2019/2020 al ten einde.

In maart werd besloten het seizoen definitief te beëindigen en Club Brugge tot kampioen uit te roepen. De ploeg van aanvoerder Ruud Vormer stond met nog één duel te spelen in de reguliere competitie ruim bovenaan. De laatste speelronde en de play-offs werden volledig geschrapt.

De Belgische Veiligheidsraad bepaalde onlangs dat profsport tot en met 31 juli niet is toegestaan. Dat stelde de Belgische bond in staat om groen licht te geven voor de bekerfinale en de promotiefinale in augustus.

