PSV heeft donderdag een eerbetoon gebracht aan Ibrahim Afellay. De club vernoemt een kleedkamer op trainingscomplex De Herdgang naar de vertrekkende middenvelder.

De kleedkamer van PSV onder 18 heet voortaan de Ibrahim Afellay Room. "Het is een mooi symbool om de kleedkamer naar jou te vernoemen, als een van de meest succesvolle jongens van de academie", zegt trainer Ernest Faber in een video.

PSV maakte woensdag bekend het aflopende contract van de 34-jarige Afellay niet te verlengen. De spelmaker keerde vorig jaar zomer terug in Eindhoven, maar kende een teleurstellend jaar en slaagde er niet in zich in de ploeg te spelen.

Afellay speelde eerder van 2004 tot 2011 voor PSV. Hij groeide er uit tot sterspeler, aanvoerder en Oranje-international en veroverde onder meer vier landstitels met de club uit Eindhoven.

Zijn internationale loopbaan leidde mede door aanhoudend blessureleed tot weinig succes. Bij zowel FC Barcelona, Schalke 04, Olympiacos als Stoke City kwam hij tot relatief weinig wedstrijden.