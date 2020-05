Rick Karsdorp weet zeker dat hij volgend seizoen niet opnieuw het shirt van Feyenoord draagt. De rechtsback van AS Roma keerde dit seizoen op huurbasis terug in Rotterdam.

"Ik hoop volgend seizoen op AS Roma, want ik heb het er niet verkeerd gedaan en heb veel pech gehad. Maar het zou ook zomaar een andere competitie kunnen worden", zegt Karsdorp donderdag tegen de NOS.

"Ik zal in ieder geval zeker niet bij Feyenoord spelen. Ik heb veel ingeleverd, ook qua geld, om hier te komen en het plezier en ritme terug te vinden. Dat heb ik zeker gevonden, maar om dat nog een jaar te doen, is zo'n groot verschil."

De 25-jarige Karsdorp debuteerde in 2014 bij Feyenoord en verdiende in 2017 een transfer naar Roma, waar hij echter weinig minuten maakte. Trainer Paulo Fonseca, die nog altijd werkzaam is bij de club, stond vorig jaar een verhuur toe.

'Feyenoord moet verder met Geertruida en Nieuwkoop'

Karsdorp benadrukt dat zijn voornemen niet alleen met geld te maken heeft. "Ik loop Lutsharel Geertruida en Bart Nieuwkoop in de weg als ik weer een jaar gehuurd word. Ik denk dat Feyenoord met hen verder moet gaan", aldus de rechtsback, die dit seizoen met een liesblessure kampte.

"Ik had gehoopt dat ik hier meer wedstrijden zou spelen en nog meer had kunnen laten zien. Dan had Feyenoord ook een betere keuze kunnen maken. Al is het heel goed geweest dat ik hier aan mijn lies ben geopereerd."

Het contract van drievoudig Oranje-international Karsdorp bij AS Roma loopt nog twee jaar door. Mogelijk wordt het seizoen in Italië nog afgemaakt.

