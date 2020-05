Watford-aanvoerder Troy Deeney krijgt veel over zich heen sinds hij zich kritisch heeft uitgesproken over een herstart van de Premier League. De spits is een van de weinige spelers die openlijk vraagtekens zet bij de procedure.

Deeney vindt dat er veel te makkelijk wordt gedacht over een hervatting van de competitie. Bovendien traint hij voorlopig niet, uit angst om zijn vijf maanden oude zoontje te besmetten, dat ademhalingsproblemen heeft.

"Ik zag wat reacties voorbijkomen die betrekking hadden op mijn zoon. Mensen zeiden: 'Ik hoop dat je zoon het coronavirus krijgt.' Dat is moeilijk. Als je erop reageert, weten mensen dat ze je hebben en gaan ze door", zegt Deeney tegen CNN Sport.

"We leven in een tijd waarin iedereen zegt dat mentale gezondheid belangrijk is en iedereen zegt dat je je absoluut uit moet spreken. Maar als je dat dan daadwerkelijk doet, zoals Danny Rose van Newcastle United en ik, dan word je gewoon afgemaakt."

Watford is een van de Premier League-clubs waar het coronavirus een flinke rol speelt. (Foto: Pro Shots)

'Mijn vrouw krijgt ook berichten'

De 31-jarige Deeney zit erg in zijn maag met de situatie. Bovenal omdat de haatberichten niet alleen aan hem gericht zijn, maar ook aan zijn familie.

"Mensen lezen wat ik heb gezegd en gaan meteen los. En niet alleen op mij. Mijn vrouw krijgt ook berichten", aldus de Engelsman. "En als ik op straat loop, zeggen mensen: 'Ik ben weer aan het werk, dat zou jij ook moeten doen.'"

Watford is een van de clubs waar een aantal personen positief zijn getest op het coronavirus. Deeney staat overigens niet alleen in zijn kritiek: naast Newcastle-verdediger Rose hebben onder anderen Sergio Agüero (Manchester City) en N'Golo Kanté (Chelsea) zich inmiddels uitgesproken.

Desondanks waren de Premier League-clubs het er woensdag unaniem over eens dat de groepstraining per direct hervat kan worden. Het is de bedoeling dat de competitie op 12 juni weer begint, al wordt dat mogelijk later.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.