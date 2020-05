Voor Lionel Messi voelt de hervatting van La Liga als de start van een volledig nieuw seizoen. De 32-jarige aanvaller van FC Barcelona kijkt er naar uit om weer wedstrijden te spelen.

"Het zal straks voelen alsof we weer volledig opnieuw beginnen", zegt Messi woensdag in een blog op de site van Adidas. "Technisch gezien zitten we natuurlijk nog in hetzelfde seizoen, maar de beleving zal totaal anders zijn. Iedereen zal dat op een andere manier ervaren."

De Spaanse overheid gaf zaterdag groen licht aan La Liga om vanaf 8 juni de competitie te hervatten. Omdat die dag op een maandag valt is het aannemelijk dat de eerstvolgende wedstrijden zullen plaatsvinden in het weekend van 12, 13 en 14 juni.

"Ik heb iedere dag thuis getraind, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met hoe we op de club onze oefeningen doen", vervolgt Messi, die met Barcelona voor een flinke reeks wedstrijden staat.

"Normaal hou ik er niet van om veel duels achter elkaar te spelen, maar nu hebben we geen keuze. Het is het niet nieuwe normaal waar we in moeten leven. Daarom is het ook goed dat we binnenkort weer volle bak mogen trainen."

De wedstrijden in La Liga zullen voorlopig achter gesloten deuren worden afgewerkt. Ook dat brengt volgens de Argentijn een nieuwe uitdaging met zich mee. "Niemand is dat gewend. We bereiden ons voor alsof het een normale wedstrijd is, maar individueel moet ik er natuurlijk wel klaar voor zijn. Het zal heel vreemd worden."

