RB Leipzig heeft woensdag averij opgelopen in de Bundesliga. De nummer drie moest met tien man in eigen huis genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel tegen Hertha BSC, dat de doelman nog wel een kolderieke blunder zag begaan.

Leipzig kwam al in de negende minuut op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Marko Grujic (intikker uit hoekschop), maar bracht de stand een kwartier later alweer in evenwicht dankzij een treffer van Lukas Klostermann, die raak kopte uit een corner.

De thuisclub moest in de 63e minuut met een man minder verder na een rode kaart (twee keer geel) voor Marcel Halstenberg, maar leek vijf minuten later alsnog met de zege aan de haal te gaan doordat het uit het niets 2-1 werd.

De keeper van Hertha, Rune Almenning Jarstein, mocht zich dat behoorlijk aanrekenen. Hij keerde in eerste instantie het schot van Patrik Schick, maar sloeg de bal vervolgens op onverklaarbare wijze in zijn eigen doel.

Leipzig slaagde er niet in om de voorsprong vast te houden. Adelomola Lookman beging in de 82e minuut een domme overtreding, waarna Krzysztof Piatek scoorde uit een strafschop. Javairô Dilrosun was toen net ingevallen namens Hertha.

Alfred Schreuder geeft aanwijzingen aan zijn spelers bij TSG 1899 Hoffenheim. (Foto: Pro Shots)

Schreuder wint eindelijk weer eens

Trainer Alfred Schreuder boekte na zeven wedstrijden zonder zege eindelijk weer een succesje met TSG 1899 Hoffenheim. Hij was met zijn ploeg met 3-1 te sterk voor 1. FC Köln door doelpunten van Christoph Baumgartner (twee keer) en Steven Zuber en een tegentreffer van Florian Kainz.

Hoffenheim en Köln, waar Kingsley Ehizibue in de basis stond, maakten er een apart duel van. Er werden aan beide kanten een strafschop gemist (Baumgartner greep daardoor naast een hattrick) en bovendien viel aan beide kanten ook nog eens een rode kaart.

Fortuna Düsseldorf deed ontzettend goede zaken in de strijd tegen degradatie. De nummer zestien rekende met 2-1 af met het dolende Schalke 04, dat al tien wedstrijden op rij niet weet te winnen. Weston McKennie zorgde nog wel voor 0-1, maar Rouwen Hennings en Kenan Karaman daarna voor de 1-1 en 2-1.

Verder eindigden 1. FC Union Berlin-1. FSV Mainz 05 (1-1, doelpunten van Bote Baku (0-1) en Marcus Ingtvarsen (1-1)) en FC Augsburg-SC Paderborn 07 (0-0) in een gelijkspel. Bij Mainz verschenen Jean-Paul Boëtius en Jeffrey Bruma aan de aftrap en bij Augsburg viel Jeffrey Gouweleeuw in.

Bayern werd door de uitslagen van de afgelopen twee dagen de grote winnaar van deze speelronde. De koploper won dinsdag de topper op bezoek bij Borussia Dortmund (0-1) en heeft zes duels voor het einde zeven punten voorsprong op nummer twee Dortmund en negen punten op nummer drie Leipzig.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga