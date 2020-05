Roda JC gaat op een wat ongebruikelijke manier in de voetballerij op zoek naar onder meer een nieuwe algemeen directeur en voorzitter van de raad van commissarissen (rvc). De Kerkradenaren hebben woensdag vacatures voor die functies op hun website geplaatst.

Roda JC werd vorige week overgenomen door een groep lokale ondernemers. De Limburgse miljonairs Roger Hodenius, Stijn Koster en Bert Peels en beleggingsmaatschappij Mercurius willen onder de naam Phoenix de club met een nieuwe structuur financieel en sportief weer gezond maken.

Alle huidige functionarissen stellen daarom hun functies ter beschikking. Jeffrey van As werd onlangs al aangesteld als technisch directeur en Roda JC is naast een algemeen directeur en voorzitter van de rvc ook op zoek naar vijf leden in de rvc en een zogenoemde compliance officer.

De compliance officer moet toetsen of de club een verantwoord financieel beleid voert. Bij de presentatie van Phoenix werd die functie gezien als een noviteit in het voetbal. De geïnteresseerden moeten zich melden bij een wervingsbureau dat samenwerkt met Roda JC.

Hodenius, Koster, Peels en Mercurius namen alle aandelen van Roda JC over van Aleksei Korotaev, die in 2017 groots werd gepresenteerd, maar nu dus alweer is vertrokken. Hij is al enige tijd in Dubai verwikkeld in een juridische strijd en kan daardoor niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen.

Met Phoenix wordt er de komende drie jaar elk seizoen 1,5 miljoen euro in de club geïnvesteerd. Roda JC moet op die manier weer gaan meedraaien in de top van de Keuken Kampioen Divisie en uiteindelijk terugkeren in de Eredivisie, na een teleurstellende zeventiende plaats dit seizoen.