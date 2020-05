Ibrahim Afellay vertrekt komende zomer na één seizoen weer bij PSV. Het aflopende contract van de 34-jarige middenvelder wordt na een teleurstellend jaar niet verlengd.

Afellay keerde vorig jaar zomer na avonturen bij FC Barcelona, Schalke 04, Olympiakos en Stoke City terug bij de club waar hij zijn loopbaan in 2004 begon. Hij maakte er in december na twee jaar blessureleed zijn rentree.

Hoewel trainer Mark van Bommel hem tot aanvoerder benoemde, slaagde Afellay er niet in zich in het elftal te spelen en kwam hij tot slechts vier officiële wedstrijden. Zijn laatste duel dateert van 26 januari, toen hij thuis tegen FC Twente een rode kaart kreeg.

Volgens Afellay is de clubleiding van PSV na het moeizame seizoen "eerlijk geweest". "En dat waardeer ik ontzettend", aldus de Utrechter op de site van PSV. Hij is nog niet van plan om zijn carrière af te sluiten.

"Ik ben van mening dat mijn loopbaan er nog niet op zit, dat ik op een goed niveau nog van waarde kan zijn. Ik voel me sinds de winterstop pas echt honderd procent fit. De komende weken ga ik gebruiken om te bepalen of ik bij een andere club nog voor mijn kans wil gaan."

PSV zag weinig perspectief meer voor Afellay

Technisch manager John de Jong vond het moeilijk om het gesprek aan te gaan met Afellay. "We hebben Ibrahim uitgelegd wat in onze ogen zijn perspectief is en dat we denken dat dit niet past bij zijn ambities", zegt hij.

"We gaan echter goed uit elkaar en we rekenen erop dat het afscheid tijdelijk is. 'Ibi' is en blijft een echte PSV'er. Qua voetbal zit zijn tijd bij PSV er nu op, maar onze deur staat altijd voor hem open."

Afellay debuteerde in februari 2004 voor PSV. Hij groeide uit tot sterspeler en aanvoerder, veroverde onder meer vier landstitels en maakte in de winterstop van het seizoen 2010/2011 een toptransfer naar Barcelona. Zijn tijd in Spanje werd geen succes. Door veel blessures kwam hij ook bij Schalke, Olympiakos en Stoke tot relatief weinig wedstrijden.

In maart 2007 maakte Afellay onder toenmalig bondscoach Marco van Basten zijn debuut in Oranje. In de jaren die volgden kwam hij tot 53 interlands en zeven doelpunten. Hij was erbij op de EK's van 2008 en 2012 en het WK van 2010.