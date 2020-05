Directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund heeft geruchten over een mogelijk vertrek van trainer Lucien Favre naar het rijk der fabelen verwezen. 'Die Borussen' verloren dinsdagavond met 0-1 van koploper Bayern München en lijken daardoor opnieuw naast de landstitel te grijpen.

"Op dit moment is er geen reden om de positie van onze coach ter discussie te stellen", zegt Watzke woensdag tegen de Funke Media Group. "Tot dinsdag veroverden we 27 van de 30 punten die we maximaal konden pakken in de Bundesliga. We doen het in de tweede seizoenshelft juist uitstekend."

Van de elf competitiewedstrijden in 2020 won Dortmund er negen, maar toch lijkt de Duitse topclub overal naast te grijpen. Dortmund werd al uitgeschakeld in de Champions League en de DFB-Pokal, en de achterstand op Bayern München bedraagt nu zeven punten, met nog maar zes duels te gaan.

Favre, die in de zomer van 2018 aantrad als coach van Dortmund en nog over een contract tot medio 2021 beschikt, wakkerde dinsdagavond na het verloren duel met Bayern zelf geruchten over zijn vertrek aan. De 62-jarige Fransman zei dat hij over een paar weken met de club gaat praten over de situatie.

"Ik denk helemaal niet aan opgeven", zegt Favre nu tegen de Duitse krant WAZ. "Wat ik bedoelde, is dat dit niet het juiste moment is om de balans op te maken. We hebben nog zes wedstrijden te gaan en daarin gaan we alles geven."

Ook Watzke maakt zich geen zorgen over Favre, die in Duitsland eerder Hertha BSC en Borussia Mönchengladbach onder zijn hoede had. "Ik denk dat Lucien de laatste weken juist heel erg gefocust is. Hij komt op mij niet over als een man die onder druk staat."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Bundesliga