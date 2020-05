Clubs in de Eredivisie zien dat veel supporters ondanks de onzekere situatie hun seizoenkaart verlengen. Bij onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en AZ hebben al veel fans aangegeven er ook volgend seizoen graag bij te willen zijn.

Ajax, dat supporters geld teruggeeft bij duels zonder publiek, meldt dat in een week tijd bijna 20.000 seizoenkaarten verlengd zijn. Bij Feyenoord begon de verkoop woensdag en waren er in een paar uur tijd al ruim 3.000 supporters die hun kaart verlengden.

Bij PSV ging de verkoop dinsdag in en werden in de eerste uren al een kleine 4.000 kaarten verkocht. "Dit overtreft wel enigszins onze verwachtingen", zei commercieel directeur Frans Janssen bij Omroep Brabant. AZ meldt dat de teller na een dag op 1.300 staat.

Ook andere Eredivisie-clubs doen er de afgelopen dagen alles aan om ondanks de coronacrisis zo veel mogelijk seizoenkaarten te verlengen. Verschillende clubs krijgen hulp van oud-spelers, die één of meer kaarten afnemen ter steun in de onzekere periode.

De verkoop van seizoenkaarten is extra belangrijk voor de financieel geplaagde clubs, die maatregelen moeten treffen om te kunnen overleven. Zo is bij verschillende Eredivisionisten besloten om de salarissen tijdelijk te verlagen.

Op advies van de overheid is de KNVB van plan om het betaald voetbal per 1 september weer door te laten gaan, al is het nog zeer onzeker of er dan weer publiek welkom is.

