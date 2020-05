De clubs in de Premier League mogen per direct met de hele groep trainen. Ook is het weer toegestaan voor spelers om tackles uit te voeren.

De Premier League-clubs stemden woensdag unaniem voor het hervatten van contacttraining. De teams keerden 19 mei al terug op het veld, maar tot dusver mocht er alleen met kleine groepjes worden getraind en waren fysieke duels niet toegestaan.

Het toestaan van contacttrainingen wordt gezien als fase 2 in Project Restart. De bedoeling is om het Premier League-seizoen ergens in juni te hervatten. Daarbij wordt 12 juni als streefdatum gebruikt, maar dat moment komt mogelijk te vroeg.

De Premier League benadrukt dat op de training nog altijd strikte voorschriften gelden om de veiligheid van alle spelers te waarborgen. Spelers en staf worden ook nog altijd twee keer per week getest op het coronavirus.

Net als veel andere competities ligt de Premier League al sinds maart stil. Veel clubs verkeren door de wedstrijdloze periode in financieel zwaar weer en zijn er daarom bij gebaat om het seizoen zo snel mogelijk af te maken.

Mochten er in juni weer wedstrijden worden gespeeld in Engeland, dan is de Premier League de tweede Europese topcompetitie die wordt hervat. Anderhalve week geleden ging de Bundesliga weer van start. In Spanje hopen ze het seizoen eveneens in juni te hervatten.

