Oud-voetbalster Liesbeth Migchelsen is dinsdag na een kort ziekbed op 49-jarige leeftijd overleden. Ze kwam 95 keer uit voor de Oranjevrouwen en was lange tijd aanvoerder van de nationale ploeg.

Migchelsen speelde in clubverband voor onder meer SV Saestum, het Duitse FFC Heike Rheine en AZ. In 2000 werd ze kampioen met Saestum en met AZ pakte ze als aanvoerder de titel in zowel 2008 als 2009.

De verdediger uit Harderwijk debuteerde in 1990 in het shirt van de Oranjevrouwen, waarvoor ze zeven keer scoorde in haar 95 interlands. Ze maakte nooit een EK of WK mee.

De laatste jaren was Migchelsen als trainer en docent werkzaam bij onder meer de KNVB en UEFA. Ze was ook trainer van het Australische Canberra United, waarmee ze in 2014 kampioen werd.

Verder werkte Migchelsen als assistent van coach Vera Pauw bij de Zuid-Afrikaanse nationale ploeg en was ze ook assistent-coach bij China onder 20.

Liesbeth Migchelsen in 2007 in actie namens de Oranjevrouwen tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)