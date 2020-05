De kans lijkt steeds groter dat Dirk Kuijt vanaf het seizoen 2021/2022 de hoofdtrainer van Feyenoord is. Volgens zijn zaakwaarnemer Rob Jansen denken de Rotterdammers na over een constructie waarbij Kuijt aan het roer staat met John de Wolf, Alfons Groenendijk en Henrik Larsson als assistenten.

Het is al langer bekend dat Kuijt op termijn de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord moet worden. Jansen, die de belangen van zowel Kuijt, De Wolf, Groenendijk als Larsson behartigt, bevestigt dat de Rotterdammers inderdaad met een dergelijke constructie bezig zijn.

"Iemand heeft waarschijnlijk zijn mond voorbij gepraat en dus ligt dit zomaar allemaal op straat", zegt Jansen woensdag in gesprek met het AD. "Maar dat er op die manier over wordt nagedacht, daar ga ik niet over liegen."

Feyenoord verlengde het contract van clubicoon De Wolf onlangs tot medio 2022, waardoor hij voorlopig niet lijkt te vertrekken uit De Kuip. Groenendijk zit zonder werk nadat hij in december ontslag nam bij ADO Den Haag en dat geldt ook voor voormalig Feyenoord-aanvaller Larsson, die in de zomer van 2019 stopte als trainer van Helsingborgs.

Alfons Groenendijk wordt genoemd als toekomstige assistent van Dirk Kuijt. (Foto: Pro Shots)

'Nog niks in kannen en kruiken'

Technisch directeur Frank Arnesen bevestigt bij Rijnmond dat het inderdaad de bedoeling is dat Kuijt op termijn de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord wordt. "Die afspraken lagen er al voordat ik hier in januari begon, maar ik sta daar ook achter. Hij is hard bezig het vak te leren."

De 39-jarige Kuijt, die nog nooit een club op het hoogste niveau trainde, is op dit moment nog de coach van Feyenoord Onder-19. De 104-voudig international beëindigde in het seizoen 2016/2017 zijn carrière als prof.

Volgens Jansen is er nog zeker geen sprake van een akkoord tussen Feyenoord en de beoogde technische staf voor 2021/2022. "De namen van Groenendijk en Larsson zijn inderdaad gevallen in De Kuip, maar het is allemaal nog prematuur. Er is nog helemaal niks in kannen en kruiken, dus de presentatie van de volgende staf zou ik dit zeker niet willen noemen."

Komend seizoen staat Dick Advocaat hoe dan ook nog voor de groep van Feyenoord. De 72-jarige Hagenaar begon in oktober bij de Rotterdammers als interim-trainer na het vertrek van Jaap Stam en besloot eind april om zijn contract na een succesvolle periode met een jaar te verlengen.