Peter Bosz zag dinsdagavond met lede ogen aan hoe de fraaie ongeslagen reeks van Bayer Leverkusen ten einde kwam tegen VfL Wolfsburg. De 'Werkself' verloor met liefst 1-4 van de ploeg van Wout Weghorst.

"We waren eigenlijk op alle gebieden slecht", oordeelde een kritische Bosz op de persconferentie. "Het verschil met onze laatste wedstrijden was groot. We waren niet agressief, terwijl Wolfsburg juist heel goed speelde. Zij hebben dik verdiend gewonnen."

Leverkusen begon nog met veel vertrouwen aan het thuisduel in de voor publiek gesloten BayArena - de formatie van Bosz verloor sinds begin februari geen duel en won afgelopen week van Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach - maar tegen Wolfsburg wilde het niet lukken.

De bezoekers stonden bij rust al met 0-1 voor en breidden de score in de tweede helft verder uit. Julian Baumgartlinger redde nog de eer voor Leverkusen, maar zijn doelpunt in de 85e minuut kwam veel te laat om een comeback te bewerkstelligen.

Marin Pongracic scoorde twee keer tegen Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

Hrádecký: 'Dit is een wake-upcall voor ons'

Bosz gaf voor het duel al aan dat hij vindt dat het speelschema van Leverkusen te vol is, maar dat wilde hij niet als excuus aanvoeren voor de nederlaag tegen Wolfsburg. "Twee dagen is te kort om je ploeg weer helemaal fris te krijgen. Maar dan nog hadden we beter voor de dag moeten komen."

Doelman Lukás Hrádecký kijkt net als zijn coach terug op een frustrerende avond en geeft toe dat Leverkusen volledig kansloos was. "Na bijna elke redding die ik deed, lag de bal er na twintig seconden alsnog in. Dit is een wake-upcall voor ons, want we mogen niet nog een keer zó slecht presteren", benadrukt de keeper.

"We hadden eigenlijk nog geluk dat er geen supporters welkom waren, want dan hadden ze ons uitgejouwd. Dat zouden we overigens ook verdiend hebben. Deze wedstrijd hebben we heel duidelijk verloren."

Bayer Leverkusen heeft weinig tijd om stil te blijven staan bij de nederlaag, want de ploeg van Bosz en Daley Sinkgraven speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen SC Freiburg. Het wordt het vierde competitieduel in slechts twaalf dagen voor nummer vijf Leverkusen, dat strijdt voor een Champions League-ticket.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga