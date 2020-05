Bayer Leverkusen heeft dinsdag voor het eerst sinds 1 februari een nederlaag geleden in de Bundesliga. Het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst won met liefst 1-4 van de ploeg van Peter Bosz. Bas Dost kwam met Eintracht Frankfurt terug tegen SC Freiburg (3-3) en Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach scoorden niet.

Bayer Leverkusen had in zijn laatste zeven competitiewedstrijd zes keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld, maar het team kwam dinsdagavond in de eigen BayArena geen moment in zijn spel tegen Wolfsburg. De thuisploeg bleek vooral kwetsbaar bij standaardsituaties en drie wissels van Bosz in de rust zorgden niet voor een ommekeer.

Marin Pongracic opende aan het eind van de eerste helft de score door een vrije trap van Maximilian Arnold met zijn hoofd te verlengen. Arnold maakte in de 64e minuut zelf de 0-2 uit een van richting veranderde vrije trap en vond tien minuten later wederom het hoofd van Arnold voor de 0-4. Tussendoor kopte Renato Steffen de derde treffer binnen.

Bayer Leverkusen-invaller Julian Baumgartlinger vond vijf minuten voor tijd nog wel het net, maar het was niet meer dan een eretreffer.

Peter Bosz beleefde een vervelende avond met Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

Punt voor Gladbach, spectaculair gelijkspel in Frankfurt

Bayer Leverkusen zakt met 53 punten naar de vijfde plaats, omdat concurrent Borussia Mönchengladbach op bezoek bij het Werder Bremen van Davy Klaassen een punt pakte: 0-0.

Gladbach heeft ook 53 punten, maar net een beter doelsaldo dan de ploeg van Bosz. De eerste vier ploegen van de Bundesliga mogen volgend seizoen naar de Champions League.

Nummer zeven SC Freiburg leek een zege te gaan boeken op bezoek bij Eintracht Frankfurt, maar de ploeg van trainer Christian Streich verspeelde in het laatste kwartier een 1-3-voorsprong.

Bij rust stond het 1-1 door goals van Freiburg-middenvelder Vincenzo Grifo en Frankfurt-aanvaller André Silva. Nils Petersen en Lucas Höler brachten de bezoekers op 1-3, maar Daichi Kamada en Timothy Chandler bezorgden Frankfurt nog een punt. Dost werd vijf minuten voor de 2-3 gewisseld bij de thuisploeg.

Eerder op dinsdagavond won Bayern München de topper tegen Borussia Dortmund met 0-1.

