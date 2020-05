Het is volgens Bayern München-middenvelder Joshua Kimmich geen toeval dat hij de topper tegen Borussia Dortmund dinsdag besliste met een weergaloze lob (0-1).

"Ik zag niet waar hij stond voor ik schoot, maar voor de wedstrijd werd ons verteld dat Roman Bürki vaak ver voor zijn lijn staat", zei de 25-jarige Kimmich na het duel in het vrijwel lege Signal Iduna Park over de keeper van Borussia Dortmund.

Kimmich gebruikte die tip en werd vlak voor rust matchwinner in het duel tussen de koploper (Bayern) de de nummer twee (Dortmund) van de Bundesliga. De Duitser wipte de bal van net buiten het zestienmetergebied met veel gevoel over Bürki heen.

"Ik heb de laatste twee wedstrijden drie keer geschoten en dat werkte niet. Dus nu heb ik het maar zo geprobeerd", glimlachte Kimmich. "Dit was absoluut de mooiste goal uit mijn carrière. Hij was ook zo belangrijk."

Bayern heeft door de zege nu zeven punten voorsprong op Dortmund. Met nog zes duels te gaan, is de achtste titel op rij binnen handbereik. "We hebben nu een mooie buffer met Dortmund", aldus Kimmich. "Het zal voor hen mentaal lastig zijn om dit verschil nog goed te maken."

Bayern-trainer Hansi Flick bleef nog wat voorzichtiger. "Ik heb altijd gezegd dat ik niet te ver in de toekomst wil kijken. We wilden vandaag een grote stap zetten en dat hebben we gedaan. Ik ben heel, heel tevreden over het optreden van mijn ploeg."

Roman Bürki probeert tevergeefs om de lob van Joshua Kimmich te stoppen. (Foto: Pro Shots)

Dortmund boos over niet gegeven strafschop

Borussia Dortmund-trainer Lucien Favre was na afloop ook blij met het spel van zijn elftal. "De eerste dertig minuten en de tweede helft waren heel goed. We hadden minstens een gelijkspel verdiend, maar de eindpass ontbrak bij ons."

Favre vond dat zijn ploeg na een uur een penalty werd onthouden toen de uitgegleden Bayern-verdediger Jérôme Boateng een schot van Erling Haaland met zijn elleboog leek te blokken. "Dat was een duidelijke strafschop", aldus de Zwitserse trainer.

Verdediger Mats Hummels erkende dat de titel nu ver weg is voor Dortmund. "We moeten hopen op drie misstappen van Bayern. Zij zullen bepalen wie er kampioen wordt."

