Bayern München heeft dinsdag een grote stap naar de achtste Duitse titel op rij gezet. De regerend kampioen won de topper op bezoek bij Borussia Dortmund met 0-1 door een wonderschone treffer van Joshua Kimmich.

Kimmich besliste het duel vlak voor rust met een fraaie lob. Koploper Bayern heeft daardoor met nog zes wedstrijden te gaan zeven punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund.

'BVB' had zijn laatste zes competitiewedstrijden gewonnen. Voor Dortmund kwam er bovendien een einde aan een reeks van 38 thuisduels in de Bundesliga op rij waarin de ploeg minimaal één keer scoorde.

Bayern won zijn zevende duel op rij en is nu veertien wedstrijden achtereen ongeslagen in de Bundesliga. De 'Rekordmeister' won in november thuis al met 4-0 van Dortmund.

Er was vanzelfsprekend geen publiek aanwezig in het Signal Iduna Park, maar toch leek het voor de kijker alsof het stadion gevuld was met duizenden mensen. De Duitse regie had stadiongeluid onder de wedstrijd gemonteerd.

Bayern München viert de fraaie 0-1 van Joshua Kimmich. (Foto: Pro Shots)

Haaland mist kansen en raakt geblesseerd

Borussia Dortmund wist dat het een zege nodig had om de titelstrijd echt spannend te houden en de thuisploeg stond bijna binnen een minuut op voorsprong. Topspits Erling Haaland passeerde jubilaris Manuel Neuer - de Bayern-keeper speelde zijn vierhonderdste Bundesliga-duel - maar de inzet van de Noor werd van de lijn gehaald door Jérôme Boateng.

Het was de start van een open en vermakelijke beginfase, waarin beide ploegen kansen kregen. In de negentiende minuut was er een grote mogelijkheid voor Bayern, maar deze keer stond Dortmund-verdediger Lukasz Piszczek op de doellijn om een poging van Serge Gnabry onschadelijk te maken.

Bayern nam het initiatief wel wat over en dat leverde vlak voor rust de openingstreffer op. Kimmich zag keeper Roman Bürki iets te ver voor zijn doel staan en lobde de bal met veel gevoel over de Zwitser heen. Bürki kreeg nog wel een hand tegen de inzet, maar kon de 0-1 niet voorkomen.

Dortmund-trainer Lucien Favre greep in de rust in en bracht Emre Can en Jadon Sancho voor Thomas Delaney en Julian Brandt. Bayern begon echter het best aan de tweede helft en kwam via Leon Goretzka bijna op 0-2, maar het schot van de middenvelder werd knap gered door Bürki. Vlak daarna kreeg Haaland een open schietkans, maar de uitgegleden Boateng lag net voldoende in de weg. De verdediger leek daarbij wel hands te maken, maar de VAR greep niet in.

Met nog twintig minuten te gaan moest Haaland hinkend het veld verlaten, maar Dortmund bleef jagen op de gelijkmaker. Mahmoud Dahoud probeerde het met een vlammend afstandsschot, dat met moeite werd gered door Neuer. Aan de andere kant raakte Robert Lewandowski de paal, waardoor het 0-1 bleef.

Fans van Borussia Dortmund kijken de kraker in een kroeg. (Foto: Pro Shots)

