Vitesse heeft dinsdag zijn nieuwe trainer gepresenteerd. De Duitser Thomas Letsch tekent voor twee jaar in Arnhem.

De 51-jarige Letsch is een bekende van Johannes Spors, de nieuwe technisch directeur van Vitesse die ook uit Duitsland komt. De twee ontmoetten elkaar enkele keren toen ze voor respectievelijk Red Bull Salzburg en RB Leipzig werkten.

"Natuurlijk ken ik Johannes al langer", zegt Letsch. "Daarnaast weet ik dat de speelwijze zoals ik die voor ogen heb goed overeenkomt met de speelstijl die bij Vitesse past. Ik zie dit als een geweldige uitdaging. Ik wil spelers ontwikkelen en spelelementen zoals intensiteit zien op het veld. Hopelijk kunnen we met onze manier van werken voor een verrassing zorgen in de Eredivisie."

Letsch moet bij Vitesse een 'Duitse' speelwijze met veel pressing en intensiteit gaan invoeren. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Thomas als hoofdtrainer aan iets moois gaan bouwen", reageert Spors.

"Thomas is een ervaren trainer. Daarnaast heeft hij een achtergrond als docent, wat uiteraard van pas komt in het managen van een team en staf."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om het eerste interview van Thomas Letsch als Vitesse-trainer te bekijken.

Letsch is opvolger van Sturing

Letsch is al ruim twintig jaar werkzaam als trainer. Hij was onder meer assistent bij Stuttgarter Kickers, SSV Ulm 1846 en Red Bull Salzburg. Bij die laatste club was hij tussen 2012 en 2017 ook technisch directeur van de jeugdopleiding, hoofdtrainer van opleidingsclub FC Liefering en interim-trainer.

De Duitser was de afgelopen jaren kort de eindverantwoordelijke bij het Duitse Erzgebirge Aue en het Oostenrijkse Austria Wien. Hij zat sinds maart 2019 zonder club, na zijn ontslag in Wenen.

Vitesse besloot vorige week niet verder te gaan met Edward Sturing. De 56-jarige Gelderlander was de afgelopen maanden interim-trainer, nadat de Rus Leonid Slutsky in december opstapte na een reeks slechte resultaten.

Thomas Letsch (rechts) naast technisch directeur Johannes Spors. (Foto: Pro Shots)