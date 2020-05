Real Madrid-aanvaller Gareth Bale snapt niet waarom zijn voorliefde voor golf hem op zo veel kritiek van Spaanse media en fans van zijn club komt te staan.

"Er zijn veel mensen die er een probleem mee hebben dat ik regelmatig golf. En ik begrijp niet waarom", zegt de dertigjarige Bale in de Amerikaanse golfpodcast The Eric Anders Lang Show.

"Ik heb er met artsen over gesproken en zij vinden het geen enkel probleem. Maar vooral in de Spaanse media leeft het beeld dat het niet goed voor me is, dat ik zou moeten rusten in plaatsen van golfen, dat ik er blessures aan kan overhouden."

Bale speelt al bijna zeven jaar voor Real Madrid, won onder meer vier keer de Champions League met de Spaanse topclub en maakte twee goals in de Champions League-finale van 2018 tegen Liverpool (3-1-zege), maar toch is hij niet geliefd bij veel fans van de 'Koninklijke'.

De vleugelspeler wordt verweten dat hij meer bezig is met golf dan met Real, zeker nadat hij vorig jaar na het bereiken van het EK met Wales poseerde voor een vlag waarop stond: "Wales. Golf. Madrid. In die volgorde".

Volgens Bale, die een kleine golfbaan in zijn tuin in Wales heeft laten bouwen, wordt er in andere landen geen probleem van gemaakt als bekende sporters regelmatig golfen. "In Amerika bijvoorbeeld speelt NBA-speler Stephen Curry op de ochtend voor een wedstrijd. Ik speel twee dagen voor een duel en krijg dan te horen: 'Wat ben je aan het doen?'"

De Welshe vlag die woede bij veel Real Madrid-fans veroorzaakte. (Foto: Pro Shots)