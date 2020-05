De spelers van Feyenoord hebben met de clubleiding een akkoord bereikt over een tijdelijke verlaging van de salarissen vanwege de coronacrisis, zo meldt de Rotterdamse club dinsdag. Ook de technische staf en de directie leveren loon in.

Feyenoord schrijft niets over de looptijd van de verlaging en noemt ook geen percentages.

Het akkoord tussen werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV), die begin mei een pakket met noodmaatregelen samenstelden, is als vertrekpunt genomen. Aan de bovenkant van de kortingsstaffel heeft Feyenoord een trede toegevoegd.

"Hierdoor worden de laagste salarissen net iets minder gekort, maar leveren werknemers met de hoogste salarissen over een deel van hun inkomen juist nog eens extra in", legt algemeen directeur Mark Koevermans uit op de website van de club. "Zo dragen de sterkste schouders nog nadrukkelijker de zwaarste lasten. Zoals het hoort."

'Voor de spelers was het niet meer dan logisch'

Feyenoord is een van de vele Eredivisie-clubs waarvan spelers akkoord zijn gegaan met een loonsverlaging vanwege de coronacrisis. Onder meer PSV, PEC Zwolle en sc Heerenveen meldden eerder een overeenkomst over het korten van de salarissen, nu de clubs door de wedstrijdloze periode veel inkomsten mislopen.

Koevermans zei onlangs nog dat de begroting van Feyenoord voor komend seizoen, zoals het er nu naar uitziet, met circa een derde (25 miljoen euro) moet worden verlaagd.

Aanvoerder Steven Berghuis benadrukt dat de spelers beseffen dat Feyenoord in zwaar financieel weer zit door de coronacrisis. "Voor de spelers was het niet meer dan logisch dat wij onze bijdrage zouden leveren om hier met elkaar doorheen te komen", zegt hij.

Feyenoord is nog met de ondernemingsraad in gesprek over het beperken van de kosten van al het overige personeel. De club hoopt het verlies van werkgelegenheid bij Feyenoord zoveel mogelijk te beperken.

