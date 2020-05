Het lijkt er niet op dat Zlatan Ibrahimovic maanden aan de kant staat met een zware blessure. De spits van AC Milan verliet maandag de training met een kwetsuur aan zijn onderbeen.

Volgens Italiaanse media kon Ibrahimovic het veld niet op eigen kracht verlaten en stapte hij even later hinkend uit de kleedkamer. Er werd daarom gevreesd voor een zware blessure en een maandenlange revalidatie, maar daar lijkt geen sprake van.

De club in de Serie A meldt dinsdag dat Ibrahimovic een spier in zijn rechterkuit heeft geblesseerd en dat zijn achillespees gewoon in orde is. Over tien dagen zullen de dokters opnieuw onderzoek doen naar de kuit van de 38-jarige Zweed.

Ibrahimovic tekende in januari een contract voor een half jaar bij AC Milan, waar hij tussen 2010 en 2012 al speelde. Hij kwam dit kalenderjaar tot dusver tot tien officiële wedstrijden voor de 'Rossoneri' en scoorde daarin vier keer.

De kans is aanwezig dat Ibrahimovic dit seizoen nog vaker in actie komt, want de Serie A hoopt de competitie in juni te hervatten. Donderdag wordt na een overleg met de Italiaanse voetbalbond en de overheid duidelijk of dat inderdaad gaat gebeuren.

AC Milan bezet op dit moment de zevende plek in de Serie A met 36 punten. De formatie van Ibrahimovic lijkt geen kans meer te maken op een Champions League-ticket, maar strijdt nog wel voor deelname aan de Europa League volgend seizoen.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Serie A