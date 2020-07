'Advocaat verwacht Senesi te behouden'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat gaat er naar verluidt van uit dat hij Marcos Senesi dit seizoen kan behouden. Volgens VI is er voor geen enkele Feyenoord-speler concrete belangstelling. Senesi's naam wordt echter vaak genoemd in Zuid-Amerikaanse media, maar ook voor hem is er ook nog geen club geweest die een bod heeft uitgebracht. Er zou wel geïnformeerd zijn naar de 23-jarige verdediger, die in Rotterdam nog een contract tot medio 2023 heeft. (Bron: VI)