'Buitenlandse interesse voor Joël Drommel'

Joël Drommel heeft over interesse geen klagen. Naar verluidt hebben Club Brugge en vier clubs uit de Duitse Bundesliga belangstelling getoond voor de 23-jarige doelman van FC Twente, die niet onwelwillend tegenover een vertrek naar het buitenland staat. "Het is niet dat ik per se weg wil, maar ik zit hier nu zes jaar en er is hier en daar interesse. Dus als er dan iets moois komt: waarom niet?" (Bron: De Telegraaf)