Dest: 'Ik weet niet of ik naar Bayern ga'

Sergiño Dest wil niet te veel kwijt over zijn toekomst. De negentienjarige verdediger van Ajax, die afgelopen seizoen doorbrak in het eerste elftal, staat in de belangstelling van Bayern München. "Er zijn veel geruchten over, hè? Het is zeker nog niet besloten dat ik naar Bayern ga. De meeste mensen hebben nog geen enkel woord van mijzelf gehoord. Er is wel degelijk interesse, maar of ik ga, weet ik niet hoor." (Bron: NOS Jeugdjournaal)